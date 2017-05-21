«Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за 120 миллионов евро

Руководство «Монако» отказалось продавать нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», несмотря на то, что сумма предложения составила рекордные 120 миллионов евро. Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, представители «Реала» сделали предложение относительно форварда несколько дней назад. Однако «Монако» не намеренно расставаться с Мбаппе нынешним летом. Несмотря на мировой интерес к талантливому нападающему, руководство монегасков надеется сохранить нападающего еще минимум на один год.

Если бы чемпионы Франции согласились на трансфер Мбаппе, сумма сделки побила бы действующий трансферный рекорд в истории футбола в € 105 миллионов, выплаченные в прошлом году «Манчестер Юнайтед» итальянскому «Ювентусу» за полузащитника Поля Погба.

Напомним, что в завершившемся сезоне Мбаппе забил 15 голов и отдал 11 голевых передач в 29 матчах Лиги 1.

