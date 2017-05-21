Александр Ивченко: Результат плохой, мы не хотели так завершить сезон
Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал
поражение от «Динамо» (0:2) в заключительном матче первенства ФНЛ.
«Результат плохой. Мы не хотели так завершить сезон. Мечтали
взять очки у чемпиона, но не получилось. Если исключить первые семь минут
встречи, то содержанием игры я доволен. У нас было достаточно моментов, чтобы
забить», - приводит слова Ивченко официальный сайт «Тюмени».
Напомним, по итогам сезона «Тюмень» с 53 очками заняла девятое место в турнирной таблице.
Матч
Голы
Бечирай 2 (0:1). Бечирай 4 (0:2).
Состав
Тюмень: Обухов, Шакуро, Ахмедов, Маслов, Гузь, Кленкин (Пустозеров, 90), Рябокобыленко, Теленков, Чудин (Шляпкин, 53), Чуканов, Мамтов
Динамо: Нарубин, Рыков, Козлов (Белоруков, 46), Терехов С. (Калугин, 46), Хольмен, Сапета, Ташаев, Катрич (Маркелов, 73), Соснин, Бечирай (Луценко, 72), Панченко
Предупреждения:
Гузь, 28 - Сапета, 25; Соснин, 90
Судья:
Евгений Кукуляк (Россия)
Место и дата
20 мая 13:00, Геолог, Онлайн-трансляция