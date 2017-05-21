Александр Ивченко: Результат плохой, мы не хотели так завершить сезон

Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал поражение от «Динамо» (0:2) в заключительном матче первенства ФНЛ.

«Результат плохой. Мы не хотели так завершить сезон. Мечтали взять очки у чемпиона, но не получилось. Если исключить первые семь минут встречи, то содержанием игры я доволен. У нас было достаточно моментов, чтобы забить», - приводит слова Ивченко официальный сайт «Тюмени».

Напомним, по итогам сезона «Тюмень» с 53 очками заняла девятое место в турнирной таблице.