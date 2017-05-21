Сергей Кирсанов: Еще сам не знаю, буду ли работать в следующем сезоне в «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком-2» (2:1) в заключительном туре первенства ФНЛ.

- Эмоций вообще никаких нет... Главную задачу команда решила, я всех поздравляю, что команда осталась в ФНЛ. У нас был самый сильный соперник из всех, кто решал задачу. Человеческих ресурсов у нас практически нет, команда истощена и морально, и физически. Тот же Чеботару умирал на поле... Всем ребятам огромное спасибо, сезон был очень тяжелый... Всех поздравляю с победой!

- Каковы перспективы на будущий сезон?

- Я еще сам не знаю, буду ли работать в следующем сезоне. У меня контракт до конца мая, когда соберется совет директоров и примет решение. Есть определенные люди на позиции, но ничего конкретного не могу сказать.