Сергей Кирсанов: Еще сам не знаю, буду ли работать в следующем сезоне в «Сибири»
Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов поделился
впечатлениями от победы над «Спартаком-2» (2:1) в заключительном туре первенства ФНЛ.
- Эмоций вообще никаких нет... Главную задачу команда
решила, я всех поздравляю, что команда осталась в ФНЛ. У нас был самый сильный
соперник из всех, кто решал задачу. Человеческих ресурсов у нас практически
нет, команда истощена и морально, и физически. Тот же Чеботару умирал на
поле... Всем ребятам огромное спасибо, сезон был очень тяжелый... Всех
поздравляю с победой!
- Каковы перспективы
на будущий сезон?
- Я еще сам не знаю, буду ли работать в следующем сезоне. У меня контракт до конца мая, когда соберется совет директоров и примет решение. Есть определенные люди на позиции, но ничего конкретного не могу сказать.
Матч
Сибирь - Спартак-2 - 2:1 (0:1)
Голы
Давыдов 37 (0:1). Качан 53 (1:1). Андреев 80 (2:1).
Состав
Сибирь: Цыган, Гладышев, Качан, Магаль, Кушнирук, Макаренко, Чеботару, Рухаиа, Азаров (Андреев, 76), Вотинов, Беляев (Плопа, 90)
Спартак-2: Филиппов, Лихачёв, Макеев (Сокол, 46), Шанбиев, Кутин, Савичев (Руденко, 85), Тимофеев, Самсонов, Полубояринов (Нимели, 77), Давыдов, Мелкадзе (Бакаев, 74)
Предупреждения:
Качан, 56; Магаль, 72; Беляев, 83 - Давыдов, 38; Тимофеев, 39; Кутин, 57
Удаления:
нет - Тимофеев, 90
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
20 мая 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция