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Сергей Кирсанов: Еще сам не знаю, буду ли работать в следующем сезоне в «Сибири»

Источник:  ФК «Сибирь»Комментарии

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком-2» (2:1) в заключительном туре первенства ФНЛ.

- Эмоций вообще никаких нет... Главную задачу команда решила, я всех поздравляю, что команда осталась в ФНЛ. У нас был самый сильный соперник из всех, кто решал задачу. Человеческих ресурсов у нас практически нет, команда истощена и морально, и физически. Тот же Чеботару умирал на поле... Всем ребятам огромное спасибо, сезон был очень тяжелый... Всех поздравляю с победой!

- Каковы перспективы на будущий сезон?
- Я еще сам не знаю, буду ли работать в следующем сезоне. У меня контракт до конца мая, когда соберется совет директоров и примет решение. Есть определенные люди на позиции, но ничего конкретного не могу сказать.

Матч

Сибирь - Спартак-2 - 2:1 (0:1)

Голы

Давыдов 37 (0:1). Качан 53 (1:1). Андреев 80 (2:1).

Состав

Сибирь: Цыган, Гладышев, Качан, Магаль, Кушнирук, Макаренко, Чеботару, Рухаиа, Азаров (Андреев, 76), Вотинов, Беляев (Плопа, 90)

Спартак-2: Филиппов, Лихачёв, Макеев (Сокол, 46), Шанбиев, Кутин, Савичев (Руденко, 85), Тимофеев, Самсонов, Полубояринов (Нимели, 77), Давыдов, Мелкадзе (Бакаев, 74)

Предупреждения:

Качан, 56; Магаль, 72; Беляев, 83 - Давыдов, 38; Тимофеев, 39; Кутин, 57

Удаления:

нет - Тимофеев, 90

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

20 мая 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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