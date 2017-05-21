Дмитрий Гунько: Возможно, на итоговом результате сказалось качество поля

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги встречи с «Сибирью» (1:2) в заключительном туре первенства ФНЛ.

– К сожалению, во втором тайме мы не сумели сохранить счет, который устраивал нас и позволял занять четвертое место. Команда не имеет турнирных задач, но все наши ребята — настоящие спортсмены, все хотели подняться в турнирной таблице как можно выше. Понятно, что «Сибирь» была предельно мотивирована. Но и спартаковцы сегодня бились. Возможно, на итоговом результате сказалось качество поля, не позволявшее играть в футбол, который мы любим.

– Вы будете рекомендовать кого-то из своих игроков главной команде?

– Надеемся, что проделанная нами работа принесет плоды и кому-то из ребят будет предоставлен шанс готовится с первой командой. Состоится обсуждение кандидатур, и рекомендации с нашей стороны будут. При этом мы хорошо понимаем, что задачи главного «Спартака» становятся все серьезнее — а значит, и требования к игрокам постоянно повышаются.