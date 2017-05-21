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Дмитрий Гунько: Возможно, на итоговом результате сказалось качество поля

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги встречи с «Сибирью» (1:2) в заключительном туре первенства ФНЛ.

– К сожалению, во втором тайме мы не сумели сохранить счет, который устраивал нас и позволял занять четвертое место. Команда не имеет турнирных задач, но все наши ребята — настоящие спортсмены, все хотели подняться в турнирной таблице как можно выше. Понятно, что «Сибирь» была предельно мотивирована. Но и спартаковцы сегодня бились. Возможно, на итоговом результате сказалось качество поля, не позволявшее играть в футбол, который мы любим.

– Вы будете рекомендовать кого-то из своих игроков главной команде?
– Надеемся, что проделанная нами работа принесет плоды и кому-то из ребят будет предоставлен шанс  готовится с первой командой. Состоится обсуждение кандидатур, и рекомендации с нашей стороны будут. При этом мы хорошо понимаем, что задачи главного «Спартака» становятся все серьезнее — а значит, и требования к игрокам постоянно повышаются.

Матч

Сибирь - Спартак-2 - 2:1 (0:1)

Голы

Давыдов 37 (0:1). Качан 53 (1:1). Андреев 80 (2:1).

Состав

Сибирь: Цыган, Гладышев, Качан, Магаль, Кушнирук, Макаренко, Чеботару, Рухаиа, Азаров (Андреев, 76), Вотинов, Беляев (Плопа, 90)

Спартак-2: Филиппов, Лихачёв, Макеев (Сокол, 46), Шанбиев, Кутин, Савичев (Руденко, 85), Тимофеев, Самсонов, Полубояринов (Нимели, 77), Давыдов, Мелкадзе (Бакаев, 74)

Предупреждения:

Качан, 56; Магаль, 72; Беляев, 83 - Давыдов, 38; Тимофеев, 39; Кутин, 57

Удаления:

нет - Тимофеев, 90

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

20 мая 14:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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