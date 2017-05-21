Футболисты «Монако» покрасили головы в клубные цвета в честь чемпионства (видео)

читайте также

«Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за 120 миллионов евро Руководство «Монако» отказалось продавать нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», несмотря на то, что сумма предложения составила рекордные €120 миллионов. Об этом сообщает The Telegraph.

«Ницца» и «Лион» сыграли вничью, команды на двоих забили 6 мячей В матче заключительного тура чемпионата Франции «Лион» на домашнем поле на последней минуте упустил победу в игре с «Ниццей». Итоговый счет встречи 3:3.

Лига 1. 38-й тур. «ПСЖ» не смог обыграть «Кан», «Ренн» уступил «Монако» и другие матчи Результаты матчей 38-го тура чемпионата Франции.

«ПСЖ» упустил победу над «Каном» Футболисты «ПСЖ» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Франции не смогли обыграть «Кан».

«Монако» переиграл «Ренн» в заключительном туре чемпионата Франции Футболисты «Монако» на выезде переиграли «Ренн» в заключительном туре чемпионата Франции со счетом 3:2.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сделали запрос о трансфере Бакайоко Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко может продолжить карьеру в Англии. На 22-летнего француза давно претендует «Челси», а теперь, по данным Daily Mail, монегаски получили запрос о трансфере игрока от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

«Монако» предложит новые контракты Мбаппе и Фалькао Руководство «Монако» предложит новые контракты ведущим нападающим клуба - Радамелю Фалькао и Килиану Мбаппе, сообщает Get Football News France.

Вальбуэна может стать игроком «Фенербахче» Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Турции.

Президент «Лиона»: Мы ведем переговоры о переходе Ляказетта в «Атлетико» Многолетний лидер линии атаки «Лиона» Александр Ляказетт близок к переходу в мадридский «Атлетико».

«Челси» готов продать Зума грядущим летом Защитник «Челси» Курт Зума может вернуться в чемпионат Франции. Об этом сообщает L'Equipe.

Принц Жардим. Как португалец обогнал богатеев из «ПСЖ» Под руководством Леонарду Жардима «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции, обойдя «ПСЖ» Унаи Эмери.

Люсьен Фавр: Благодаря Балотелли у нас появилась уверенность, он очень помог команде Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр подвел итоги выступления форварда сборной Италии Марио Балотелли, который перебрался в Лигу 1 из «Ливерпуля».

«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 млн евро Руководство «Монако» не торопится расставаться с 18-летним форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.

«Челси» интересуется полузащитником «Монако» Бакайоко Руководство «Челси» планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.

Вадим Васильев: Приоритет «Монако» – удержать Мбаппе Вице-президент футбольного «Монако», российский бизнесмен Вадим Васильев заявил, что его клуб в летнее трансферное окно приложит максимум усилий, чтобы удержать своего лидера - нападающего Килиана Мбаппе.

Ди Мария близок к переходу в «Интер» Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, вероятно, станет игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Александр Ляказетт: Мне нравится «Атлетико» Форвард «Лиона» Александр Ляказетт признался в своих симпатиях к мадридскому «Атлетико».

Конте попытается уговорить Вератти стать игроком «Челси» Наставник «Челси» Антонио Конте готовится усилить свою команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Sun.

Чемпионство «Монако», победа «Юве» в Кубке Италии и поражение «Питтсбурга» в Оттаве. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.