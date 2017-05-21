Футболисты «Монако» покрасили головы в клубные цвета в честь чемпионства (видео)
Футболисты «Монако» перекрасили волосы в красно-белые цвета
в честь завоевания тутула чемпиона Франции.
С такими прическами монегаски вышли на матч заключительного тура против команды «Ренн» (3:2).
Le cri des CHAMPIONS ! (2-3) #SRFCASM pic.twitter.com/00m5dSbi7A— CHAMPIONS 🏆 (@AS_Monaco) 20 мая 2017 г.
Стоит отметить, что главный тренер команды Леонарду Жардим ограничился раскрашенными в клубный цвет щеками.
Матч
Голы
Фабиньо 42 (0:1). Эмерсон 48 (0:2). Диакаби 69 (1:2 - пен.). Жорже 78 (1:3). Диакаби 90 (2:3).
Состав
Ренн: Костиль, Бенсебайни (Фигейредо, 46), Данзе, Гнаньон, Мексер, Эну, Андре (Жанвье, 83), Прчич, Мубеле, Фернандес, Сьо (Диакаби, 61)
Монако: Си (Бадьясиль, 46), Фабиньо, Эмерсон, Раджи (Силва, 79), Н'Дорам, Жорже, Диалло, Лемар (Сидибе, 72), Бакайоко, Жермен, Мбаппе
Судья:
Саид Эннжими (Франция)
Место и дата
20 мая 22:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция