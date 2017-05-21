Вице-президент Союза ММА России Габдуллин госпитализирован с перелом челюсти после конфликта с бойцом
Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин экстренно
госпитализирован в Москве после конфликта с известным бойцом Гаджимурадом
Хирамагомедовым
Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг,
проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул
чемпиона Fight Nights. После поединка между Хирамагомедовым и Габдуллиным
произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил травмы.
«Состояние сейчас тяжелое, Радмир прилетел в Москву.
После перелета стало хуже, у него двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.
Сегодня его экстренно госпитализируют», - сообщила супруга Габдуллина
ТАСС.
Напомним, Хирамагомедов – двукратный чемпионом мира по ММА
среди любителей, двукратный чемпион России и обладателем Суперкубка России. В
активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.