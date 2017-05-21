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Вице-президент Союза ММА России Габдуллин госпитализирован с перелом челюсти после конфликта с бойцом

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин экстренно госпитализирован в Москве после конфликта с известным бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым

Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка между Хирамагомедовым и Габдуллиным произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил травмы.

«Состояние сейчас тяжелое, Радмир прилетел в Москву. После перелета стало хуже, у него двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Сегодня его экстренно госпитализируют», - сообщила супруга Габдуллина ТАСС.

Напомним, Хирамагомедов – двукратный чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратный чемпион России и обладателем Суперкубка России. В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.

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