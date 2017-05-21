Денис Клюев: Мы рассчитывали побороться за тройку, но не получилось

Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев после заключительного матча первенства России с «Зенитом» (3:2) подвел итоги сезона.

– Насколько важно было завершить сезон победой?

– Мы проиграли «Зениту» матч первого круга и хотели взять реванш. Кроме того, нужно было подняться повыше в турнирной таблице.

– Как оцените этот сезон?

– Мы рассчитывали побороться за тройку, но не получилось. У нас не было провальных периодов, но были грубые ошибки, что нормально для молодых ребят. Будем работать над этим.

– Понимали, что после чемпионства будет сложно удержаться на вершине?

– Да, многие ребята команду покинули. Пришли новые футболисты, так что все начинали заново. Но это привычная ситуация для молодежных составов.

– На сборы с основой возьмут кого-то из «молодежки»?

– Юрий Павлович следит за нами. Думаю, ребята поедут.