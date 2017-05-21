Денис Клюев: Мы рассчитывали побороться за тройку, но не получилось
Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев
после заключительного матча первенства России с «Зенитом» (3:2) подвел итоги
сезона.
– Насколько важно было завершить сезон победой?
– Мы проиграли «Зениту» матч первого круга и хотели взять реванш. Кроме того, нужно было подняться повыше в турнирной таблице.
– Как оцените этот сезон?
– Мы рассчитывали побороться за тройку, но не получилось. У нас не было провальных периодов, но были грубые ошибки, что нормально для молодых ребят. Будем работать над этим.
– Понимали, что после чемпионства будет сложно удержаться на
вершине?
– Да, многие ребята команду покинули. Пришли новые футболисты, так что все начинали заново. Но это привычная ситуация для молодежных составов.
– На сборы с основой возьмут кого-то из «молодежки»?
– Юрий Павлович следит за нами. Думаю, ребята поедут.
Матч
Локомотив (мол) - Зенит (мол) - 3:2 (2:0)
Голы
Дорофеев 10 (1:0). Тугарев 33 (2:0). Пенчиков 53 (2:1). Рыбчинский 71 (3:1). Костин 90 (3:2).
Состав
Локомотив (мол): Лобанцев, Магкеев, Рахмонов, Самохвалов, Миранчук А., Куликов, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Лысов, Вагабов
Зенит (мол): Кизеев, Каккоев, Пенчиков, Круговой, Плотников, Мусаев, Казаков, Горулёв, Еловских, Культинов, Денисов
Предупреждения:
Лысов, 12 - нет
Судья:
Константин Молчанов (Россия)
Место и дата
20 мая 12:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция