Полузащитник ЦСКА Головин попал в сферу интересов «Челси»
В сферу интересов лондонского «Челси» попал полузащитник
ЦСКА и сборной России Александр Головин, сообщает Daily Mail.
По информации издания, «Челси» уже начал переговоры с ЦСКА по поводу трансфера 20-летнего футболиста. Сумма сделки может составить порядка 20 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, в текущем сезоне чемпионата России Головин принял
участие в 29 матчах московского клуба, забил три мяча и отдал три
результативные передачи.
Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает
стоимость футболиста в три миллиона евро.
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