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Полузащитник ЦСКА Головин попал в сферу интересов «Челси»

Источник:  Daily MailКомментарии

В сферу интересов лондонского «Челси» попал полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин, сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Челси» уже начал переговоры с ЦСКА по поводу трансфера 20-летнего футболиста. Сумма сделки может составить порядка 20 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата России Головин принял участие в 29 матчах московского клуба, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.

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