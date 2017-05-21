Полузащитник ЦСКА Головин попал в сферу интересов «Челси»

В сферу интересов лондонского «Челси» попал полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин, сообщает Daily Mail.

По информации издания, «Челси» уже начал переговоры с ЦСКА по поводу трансфера 20-летнего футболиста. Сумма сделки может составить порядка 20 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата России Головин принял участие в 29 матчах московского клуба, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.