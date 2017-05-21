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Андрей Ситчихин: Третья игра за неделю, не привыкли в таком режиме играть

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Главный тренер «молодежки» «Рубина» Андрей Ситчихин прокомментировал победу над «Амкаром» (3:1) в матче заключительного тура первенства молодежных команды.

«Думаю, выиграли сегодня заслуженно, мы создали больше явных голевых моментов. Ждали очень долго, до последнего не могли реализовать. Хорошо, что все так закончилось.

Было тяжело, в первую очередь, психологически ребятам – это третья игра за неделю, не привыкли в таком режиме играть. Молодцы, что нашли в себе силы, забили третий гол, что избавило от нервной концовки», - приводит слова Ситчихина официальный сайт «Рубина».

Матч

Амкар (мол) - Рубин (мол) - 1:3 (0:1)

Голы

Макеев 45 (0:1). Филиппов 47 (1:1). Гилязутдинов 62 (1:2).

Состав

Амкар (мол): Вамбольт, Бушмин, Ромащенко, Гусейнов, Кондрашов, Бурков, Парамонов Е., Трунин, Филиппов, Разделкин, Гооге

Рубин (мол): Акмурзин, Шабанов, Михайлов, Губанов, Доронин, Щербин, Яковлев, Алукаев, Каменщиков, Макеев, Голдобин

Место и дата

20 мая 12:30, Звезда, Онлайн-трансляция

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