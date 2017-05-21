Андрей Ситчихин: Третья игра за неделю, не привыкли в таком режиме играть
Главный тренер «молодежки» «Рубина» Андрей Ситчихин
прокомментировал победу над «Амкаром» (3:1) в матче заключительного тура
первенства молодежных команды.
«Думаю, выиграли сегодня заслуженно, мы создали больше явных
голевых моментов. Ждали очень долго, до последнего не могли реализовать.
Хорошо, что все так закончилось.
Было тяжело, в первую очередь, психологически ребятам – это третья игра за неделю, не привыкли в таком режиме играть. Молодцы, что нашли в себе силы, забили третий гол, что избавило от нервной концовки», - приводит слова Ситчихина официальный сайт «Рубина».
Амкар (мол) - Рубин (мол) - 1:3 (0:1) Макеев 45 (0:1). Филиппов 47 (1:1). Гилязутдинов 62 (1:2). Амкар (мол): Вамбольт, Бушмин, Ромащенко, Гусейнов, Кондрашов, Бурков, Парамонов Е., Трунин, Филиппов, Разделкин, Гооге Рубин (мол): Акмурзин, Шабанов, Михайлов, Губанов, Доронин, Щербин, Яковлев, Алукаев, Каменщиков, Макеев, Голдобин 20 мая 12:30, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Место и дата
Амкар (мол) - Рубин (мол) - 1:3 (0:1)
Макеев 45 (0:1). Филиппов 47 (1:1). Гилязутдинов 62 (1:2).
Амкар (мол): Вамбольт, Бушмин, Ромащенко, Гусейнов, Кондрашов, Бурков, Парамонов Е., Трунин, Филиппов, Разделкин, Гооге
Рубин (мол): Акмурзин, Шабанов, Михайлов, Губанов, Доронин, Щербин, Яковлев, Алукаев, Каменщиков, Макеев, Голдобин
20 мая 12:30, Звезда, Онлайн-трансляция