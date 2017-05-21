Андрей Ситчихин: Третья игра за неделю, не привыкли в таком режиме играть

Главный тренер «молодежки» «Рубина» Андрей Ситчихин прокомментировал победу над «Амкаром» (3:1) в матче заключительного тура первенства молодежных команды.

«Думаю, выиграли сегодня заслуженно, мы создали больше явных голевых моментов. Ждали очень долго, до последнего не могли реализовать. Хорошо, что все так закончилось.

Было тяжело, в первую очередь, психологически ребятам – это третья игра за неделю, не привыкли в таком режиме играть. Молодцы, что нашли в себе силы, забили третий гол, что избавило от нервной концовки», - приводит слова Ситчихина официальный сайт «Рубина».