«Арсенал» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
В матче заключительного тура чемпионата России по футболу тульский
«Арсенал» сыграет с московским «Спартаком».
Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется
в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Спартак» с 69-ю очками досрочно стал чемпионом России, а «Арсенал»
расположился на 15-й строчке, имея в активе 25 баллов.
В последний раз команды встречались в июле минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 4:0 одержала команда из Москвы.
Матч
Место и дата
21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция
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