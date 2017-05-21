«Арсенал» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче заключительного тура чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком».

Встреча пройдет на поле стадиона «Арсенал» в Туле и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Спартак» с 69-ю очками досрочно стал чемпионом России, а «Арсенал» расположился на 15-й строчке, имея в активе 25 баллов.

В последний раз команды встречались в июле минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 4:0 одержала команда из Москвы.