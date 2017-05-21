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«Нэшвилл» победил в Анахайме и вышел вперед в серии финала Западной конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пятом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли «Анахайм» на домашнем льду уступил «Нэшвиллу» со счетом 1:3.

В составе победителей голами отметились Колин Уилсон, Понтус Оберг и Остин Уотсон, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Крис Вагнер.

В серии до четырех побед «Предаторз» вышли вперед – 3-2. Шестой матч противостояния состоится 23 мая в Нэшвилле.

НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Финал
Пятый матч

Матч

Анахайм - Нэшвилл - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы:

Вагнер (Сильверберг, Монтур), 32:46 (1:0). Уилсон (Саббэн, Сишонс), 39:19 (1:1). P. Aberg (Экхольм, Форсберг), 51:01 (1:2). Уотсон 59:12 (1:3).

Место и дата

21 мая 02:15, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

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