«Нэшвилл» победил в Анахайме и вышел вперед в серии финала Западной конференции

Теему Селянне: Если Овечкин убежит на Олимпиаду, то обратно в НХЛ приехать уже не сможет

Четырехкратный призер Олимпийских игр Теему Селянне высказался о решении НХЛ не отпускать игроков на Игры в Пхенчхане.