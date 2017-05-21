«Нэшвилл» победил в Анахайме и вышел вперед в серии финала Западной конференции
В пятом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли «Анахайм»
на домашнем льду уступил «Нэшвиллу» со счетом 1:3.
В составе победителей голами отметились Колин Уилсон, Понтус Оберг и Остин Уотсон, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Крис Вагнер.
В серии до четырех побед «Предаторз» вышли вперед – 3-2.
Шестой матч противостояния состоится 23 мая в Нэшвилле.
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Финал
Пятый матч
Матч
Анахайм - Нэшвилл - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы:
Вагнер (Сильверберг, Монтур), 32:46 (1:0). Уилсон (Саббэн, Сишонс), 39:19 (1:1). P. Aberg (Экхольм, Форсберг), 51:01 (1:2). Уотсон 59:12 (1:3).
Место и дата
21 мая 02:15, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
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