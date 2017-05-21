«Оренбург» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
В матче заключительного тура чемпионата России по футболу «Ростов»
сыграет с «Оренбургом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и
начнется в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Ростов» с 48-ю очками занимает четвертое место в турнирной
таблице, а «Оренбург» расположился на 14-й строчке, имея в активе 27 баллов.
В последний раз команды встречались в июле минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из Ростова.
Матч
Анахайм - Нэшвилл - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы:
Вагнер (Сильверберг, Монтур), 32:46 (1:0). Уилсон (Саббэн, Сишонс), 39:19 (1:1). P. Aberg (Экхольм, Форсберг), 51:01 (1:2). Уотсон 59:12 (1:3).
Место и дата
21 мая 02:15, Хонда Центр, Онлайн-трансляция