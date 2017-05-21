«Оренбург» – «Ростов». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче заключительного тура чемпионата России по футболу «Ростов» сыграет с «Оренбургом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Газовик» в Оренбурге и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ростов» с 48-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Оренбург» расположился на 14-й строчке, имея в активе 27 баллов.

В последний раз команды встречались в июле минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда победу со счетом 1:0 одержала команда из Ростова.