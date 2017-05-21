«Локомотив» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
В матче заключительного тура чемпионата России по футболу «Локомотив»
сыграет с «Зенитом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Локомотив» в Москве и
начнется в 15:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Зенит» с 58-ю очками занимает третье место в турнирной
таблице, отставая от ЦСКА на одно очко, а «Локомотив» расположился на седьмой
строчке, имея в активе 42 балла.
В последний раз команды встречались в июле минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась нулевой ничьей.
Матч
Место и дата
21 мая 15:00, Локомотив, Текстовая трансляция
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