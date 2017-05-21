«Локомотив» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче заключительного тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет с «Зенитом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Локомотив» в Москве и начнется в 15:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Зенит» с 58-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на одно очко, а «Локомотив» расположился на седьмой строчке, имея в активе 42 балла.

В последний раз команды встречались в июле минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась нулевой ничьей.