ЦСКА – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
В матче заключительного тура чемпионата России по футболу ЦСКА
сыграет с «Анжи».
Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в
15:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
ЦСКА с 59-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, опережая на одно очко «Зенит», а «Анжи» расположился на 12-й строчке,
имея в активе 30 баллов.
В последний раз команды встречались в июле минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась нулевой ничьей.
Матч
Место и дата
21 мая 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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