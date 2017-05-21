ЦСКА – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче заключительного тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграет с «Анжи».

Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 15:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

ЦСКА с 59-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, опережая на одно очко «Зенит», а «Анжи» расположился на 12-й строчке, имея в активе 30 баллов.

В последний раз команды встречались в июле минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась нулевой ничьей.