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«Крылья Советов» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче заключительного тура чемпионата России по футболу самарские «Крылья Советов» сыграют с грозненским «Тереком».

Встреча пройдет на поле стадиона «Металлург» в Самаре и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Терек» с 45-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Крылья» расположились на 13-й строчке, имея в активе 28 баллов.

В последний раз команды встречались в июле минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой команды из Грозного со счетом 1:0.

Матч

Крылья Советов - Терек

Место и дата

21 мая 15:00, Металлург, Текстовая трансляция

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