«Крылья Советов» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
В матче заключительного тура чемпионата России по футболу самарские
«Крылья Советов» сыграют с грозненским «Тереком».
Встреча пройдет на поле стадиона «Металлург» в Самаре и
начнется в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Терек» с 45-ю очками занимает шестое место в турнирной
таблице, а «Крылья» расположились на 13-й строчке, имея в активе 28 баллов.
В последний раз команды встречались в июле минувшего года в матче первого круга РФПЛ, тогда встреча завершилась победой команды из Грозного со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
21 мая 15:00, Металлург, Текстовая трансляция
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