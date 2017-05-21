ЧМХ-2017. Матч за 3-е место. Россия – Финляндия. Начало текстовой трансляции в 17:15 (мск)

В матче за третье место чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Финляндии.

Встреча пройдет льду «Ланксесс Арены» в Кельне и начнется в 17:15 по московскому времени.

«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого противостояния.

В последний раз эти команды встречались в апреле текущего года в рамках Еврохоккейтура, тогда встреча завершилась победой финнов со счетом 1:0.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная России уступила команде Канады (2:4), а Финляндия проиграла Швеции (1:4).