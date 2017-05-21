ЧМХ-2017. Матч за 3-е место. Россия – Финляндия. Начало текстовой трансляции в 17:15 (мск)
В матче за третье место чемпионата мира по хоккею сборная
России сыграет с командой Финляндии.
Встреча пройдет льду «Ланксесс Арены» в Кельне и начнется в
17:15 по московскому времени.
«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого
противостояния.
В последний раз эти команды встречались в апреле текущего
года в рамках Еврохоккейтура, тогда встреча завершилась победой финнов со
счетом 1:0.
Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная России уступила команде Канады (2:4), а Финляндия проиграла Швеции (1:4).
Матч
Место и дата
21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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