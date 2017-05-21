ЧМХ-2017. Финал. Канада – Швеция. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
В финальном матче чемпионата мира по хоккею сборная Канады
сыграет с командой Швеции.
Встреча пройдет льду «Ланксесс Арены» в Кельне и начнется в
21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведете текстовую трансляцию этого противостояния.
В последний раз эти команды встречались в мае минувшего года в матче четвертьфинала чемпионата мира, который проходил в России, тогда победу со счетом 6:0 одержала команда из Северной Америки.
Матч
Место и дата
21 мая 21:45, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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