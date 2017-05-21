Евролига. Матч за 3-е место. «Реал» – ЦСКА. Начало текстовой трансляции в 18:00 (мск)
В матче за третье место Евролиги московский ЦСКА сыграет с
мадридским «Реалом».
Встреча пройдет на площадке «Синан Эрдем Арены» в Стамбуле и
начнется в 18:00 по московскому времени.
«Советский спорт»
проведете текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, по ходу регулярного сезона команды провели два матча. В обоих случаях сильнее оказывались хозяева. В Москве ЦСКА выиграл минимально – 91:90, а в Испании «Реал» добился более убедительной победы – 95:85.
Матч
Место и дата
21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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