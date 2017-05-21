«Голден Стэйт» в третий раз кряду обыграл «Сан-Антонио» в серии финала Запада
В третьем матче серии финала
Западной конференции НБА «Сан-Антонио» на домашней площадке уступил «Голден
Стэйт» со счетом 108:120 (33:29, 22:35, 33:36, 20:20).
Самым результативным игроком
встречи стал форвард гостевой команды Кевин Дюрант, в его активе 33 очка, 10
подборов и 4 передачи.
В серии до четырех побед «Уорриорз»
одержали третью победу кряду и ведут в счете 3-0. Четвертый матч противостояния
состоится 23 мая также в Сан-Антонио.
НБА. Плей-офф.
Западная конференция
Финал
Третий матч
Матч
Сан-Антонио - Голден Стэйт - 108:120
Место и дата
21 мая 04:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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