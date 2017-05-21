Поражения россиян и финнов в полуфинале чемпионата мира и заинтересованность «Челси» в игроке ЦСКА. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей воскресного утра.
В полуфинале чемпионата мира по хоккею сборная России уступила команде Канады, ведя по ходу встречи 2:0.
В параллельном матче шведы обыграли финнов и теперь сразятся с канадцами в финале.
Вчера состоялись заключительные матчи первенства ФНЛ, «Динамо» и «Тосно» вышли в РФПЛ, «Енисей» и «СКА-Хабаровск» сыграют в стыковых матчах.
Также сезон завершился в чемпионатах Германии и Франции.
«Наполи» разгромил «Фиорентину» в матче чемпионата Италии.
Футболисты «Севильи» забили пять безответных мячей в ворота «Осасуны».
«Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за 120 миллионов евро.
В сферу интересов лондонского «Челси» попал полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.
«Нэшвилл» победил в Анахайме и вышел вперед в серии финала Западной конференции.
«Голден Стэйт» в третий раз кряду обыграл «Сан-Антонио» в финальной серии Запада.
Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин госпитализирован с перелом челюсти после конфликта с бойцом.
Видео дня: Футболисты «Монако» покрасили головы в клубные цвета в честь чемпионства
Цитата дня: «Планирую возобновить карьеру летом. Есть разные варианты», - Дмитрий Аленичев.
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