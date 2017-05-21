Кроуфорд уверенно победил Диаса и защитил два пояса в суперлегком весе

читайте также

Боб Арум пообещал болельщикам организовать бой Пакьяо - Кроуфорд Промоутер Боб Арум намерен в будущем организовать поединок между легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо и действующим чемпионом мира в суперлегком весе по двум версиям американцем Теренсом Кроуфордом.

Гражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои мая «Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.

Ай да Индонго, Кроуфорд берегись! Обидчик Трояновского объединил титулы Намибийский боксер Джулиус Индонго победил британца Рикки Бернса и стал чемпионом мира по версиям WBА и IBF в суперлегком весе.

Уорд назвал Гильермо Ригондо лучшим боксером мира независимо от весовой категории Чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд назвал 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо лучшим боксером мира.

Теренс Кроуфорд проведет бой про олимпионика Феликса Диаса Следующим соперником чемпиона мира по версиям WBC и WBO Теренса Кроуфорда станет доминиканец Феликс Диас.

Уорд обошел Ковалева и возглавил рейтинг авторитетного журнала The Ring Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд вышел на первое место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Безвластие. Как мировой бокс внезапно остался без лидера Поединки минувшего уик-энда внесли сумятицу в и без того запутанное распределение главных ролей на современном ринге.

Ковалев занял четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых боксеров по версии Forbes Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых боксеров мира.

Лебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 году Самые ожидаемые боксерские поединки 2017 года.

Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира «Советский спорт» в последний день уходящего года представляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.

Прорыв Власова, драма Трояновского и падение Фьюри. Итоги года в мировом боксе «Советский спорт» выделяет главных героев и антигероев 2016 года на профессиональном ринге.

Чемпион мира Теренс Кроуфорд получил тюремный срок за дебош в автомастерской Действующий чемпион мира по версии WBC и WBO в суперлегком весе Теренс Кроуфорд приговорен судом штата Небраска к 90 дням тюремного заключения и 120 часам общественных работ.

Кроуфорд нокаутировал Молину в восьмом раунде Чемпион мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд победил соотечественника Джона Молину.

Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре «Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.

Фредди Роуч: Промоутеры Альвареса боятся выпускать его на Головкина Фредди Роуч, тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с Джесси Варгасом.

WBC поддержит проведение объединительного боя Трояновский - Кроуфорд Всемирный боксерский совет поддерживает идею проведения объединительного боя между чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянином Эдуардом Трояновским и обладателем поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом.

Андрей Рябинский: Трояновский должен встретиться с Кроуфордом, идея классная Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский в итоге должен встретиться с обладателем чемпионских поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом, идея объединить все титулы – классная.

Профи в Рио. Как бы боксеры-профессионалы выступили на Олимпиаде Sovsport.ru прикинул, каким бы был олимпийский турнир по боксу, если бы туда смогли приехать самые лучшие боксеры планеты.

Уорд победил Бранда на глазах у Ковалева Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе.