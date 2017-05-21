Кроуфорд уверенно победил Диаса и защитил два пояса в суперлегком весе
Чемпион мира по версиям WBC и WBO американец Теренс Кроуфорд успешно защитил свои титулы в Нью-Йорке.
29-летний Кроуфорд проводил поединок с доминиканцем Феликсом Диасом - олимпийским чемпионом Пекина-2008.
Бой проходил со значительным преимуществом Теренса, и по окончании 10-го раунда угол претендента отказался от продолжения встречи.
Terence Crawford Dominates, Stops Felix Diaz in Ten Rounds https://t.co/84owlxONJ9 #boxing pic.twitter.com/4LniYl8VBU— BoxingScene.com (@boxingscene) 21 мая 2017 г.
Таким образом, для Кроуфорда это вторая удачная защита двух чемпионских поясов.
Напомним, титулами WBA и IBF в суперлегком весе (63,5 кг) владеет представитель Намибии Джулиус Индонго.
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