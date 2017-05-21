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Кроуфорд уверенно победил Диаса и защитил два пояса в суперлегком весе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC и WBO американец Теренс Кроуфорд успешно защитил свои титулы в Нью-Йорке.

29-летний Кроуфорд проводил поединок с доминиканцем Феликсом Диасом - олимпийским чемпионом Пекина-2008.

Бой проходил со значительным преимуществом Теренса, и по окончании 10-го раунда угол претендента отказался от продолжения встречи.

Таким образом, для Кроуфорда это вторая удачная защита двух чемпионских поясов.

Напомним, титулами WBA и IBF в суперлегком весе (63,5 кг) владеет представитель Намибии Джулиус Индонго.


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