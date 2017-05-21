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Дядя и секундант Андре Диррелла избил венесуэльского боксера на ринге и скрылся от полиции (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Поединок за звание временного чемпиона мира IBF во втором среднем весе между американцем Андре Дирреллом и венесуэльцем Хосе Ускатеги завершился громким скандалом.

33-летний Диррелл считался фаворитом боя, но в концовке восьмого раунда он оказался на грани поражения. Ускатеги пробил сдвоенный левый боковой одновременно с гонгом, и Андре оказался на полу.

Диррелл не смог продолжить поединок, но рефери посчитал, что последний удар бойца из Венесуэлы был нанесен уже после сигнала об окончании раунда, и дисквалифицировал Ускатеги.

Последовавшее за этим разбирательство переросло в потасовку: секундант и дядя американца внезапно атаковал Хосе прямо на ринге. После этого он быстро покинул арену из опасения быть задержанным полицией.

Результат скандального поединка на данный момент оставлен в силе.

Полная запись боя в Мэрилэнде:


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