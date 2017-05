Дядя и секундант Андре Диррелла избил венесуэльского боксера на ринге и скрылся от полиции (видео)

Поединок за звание временного чемпиона мира IBF во втором среднем весе между американцем Андре Дирреллом и венесуэльцем Хосе Ускатеги завершился громким скандалом.

33-летний Диррелл считался фаворитом боя, но в концовке восьмого раунда он оказался на грани поражения. Ускатеги пробил сдвоенный левый боковой одновременно с гонгом, и Андре оказался на полу.

Диррелл не смог продолжить поединок, но рефери посчитал, что последний удар бойца из Венесуэлы был нанесен уже после сигнала об окончании раунда, и дисквалифицировал Ускатеги.

Последовавшее за этим разбирательство переросло в потасовку: секундант и дядя американца внезапно атаковал Хосе прямо на ринге. После этого он быстро покинул арену из опасения быть задержанным полицией.



One of Andre Dirrell's Corner men swings on Jose Uzcategui piss about the late hit after the bell pic.twitter.com/qlAmoCxXhh

Dirrell's uncle, Leon Lawson, who punched Uzcategui after the fight was over, is wanted by cops and they dont know where he is.