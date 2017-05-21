Луис Энрике: Мне неизвестно, кто станет новым главным тренером «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не знает о том, кто станет его преемником в каталонском гранде.

- Я не знаю, кто сменит меня у руля «Барселоны». Мне об этом ничего не рассказывали. Считаю, что я принял верное решение, объявив об уходе. Всегда старался во всем искать позитивные стороны, - заявил Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявит о назначении нового главного тренера в конце мая. Наиболее вероятным кандидатом испанские журналисты считают Эрнесто Вальверде, ныне работающего в «Атлетике» из Бильбао.

«Барселона» на три очка отстает в турнирной таблице примеры от мадридского «Реала».