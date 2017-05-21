Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург- : -Ростов
Футбол  Арсенал Тула- : -Спартак
Футбол  Крылья Советов- : -Терек
Футбол  Локомотив- : -Зенит
Футбол  ЦСКА- : -Анжи
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луис Энрике: Мне неизвестно, кто станет новым главным тренером «Барселоны»

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не знает о том, кто станет его преемником в каталонском гранде. 

- Я не знаю, кто сменит меня у руля «Барселоны». Мне об этом ничего не рассказывали. Считаю, что я принял верное решение, объявив об уходе. Всегда старался во всем искать позитивные стороны, - заявил Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявит о назначении нового главного тренера в конце мая. Наиболее вероятным кандидатом испанские журналисты считают Эрнесто Вальверде, ныне работающего в «Атлетике» из Бильбао. 

«Барселона» на три очка отстает в турнирной таблице примеры от мадридского «Реала».

Матч

Барселона - Эйбар

Место и дата

21 мая 21:00, Ноу Камп, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Поражения россиян и финнов в полуфинале чемпионата мира и заинтересованность «Челси» в игроке ЦСКА. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей воскресного утра.Примера. 38-й тур. «Атлетико» – «Атлетик», «Барса» – «Эйбар», «Малага» – «Реал» и другие матчиВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».«Монако» отказался продать «Реалу» Мбаппе за 120 миллионов евроРуководство «Монако» отказалось продавать нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», несмотря на то, что сумма предложения составила рекордные €120 миллионов. Об этом сообщает The Telegraph.«Севилья» забила 5 безответных мяча «Осасуне»Футболисты «Севильи» и домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Осасуну» из Памплоны.«Леганес» ушел от поражения в матче с «Алавесом»Футболисты «Леганеса» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Алавесом».«Депортиво» дома разгромил «Лас-Пальмас»Футболисты «Депортиво» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Лас-Пальмас».Хави Грасия может сменить Сампаоли в «Севилье»Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия может вернуться в Испанию и возглавить «Севилью», утверждает ElDesmarque.«Спортинг» в Хихоне сыграл вничью с «Бетисом»Футболисты «Спортинга» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании дома сыграли вничью с «Бетисом» из Севильи.Бериццо покинет пост главного тренера «Сельты» по окончании сезонаГлавный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо по окончании сезона покинет команду. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Милан» намерен подписать МоратуФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората входит в сферу интересов «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.День в истории. Икеру Касильясу исполнилось 36 летСегодня отмечает день рождения голкипер «Порту» Икер Касильяс, ранее выступавший за мадридский «Реал». Ему исполнилось 36 лет.Президент «Лиона»: Мы ведем переговоры о переходе Ляказетта в «Атлетико»Многолетний лидер линии атаки «Лиона» Александр Ляказетт близок к переходу в мадридский «Атлетико».«Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду»Матч последнего, 38-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Эспаньолом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Эспаньола».Кем интересуется «Спартак». РассказываемКем интересуется «Спартак». РассказываемМихаил Борзыкин рассказывает о фланговом защитнике «Валенсии» Мартине Монтойе, к которому проявляет интерес «Спартак».«Малага» заработает миллион евро, если «Реал» станет чемпиономФутбольный клуб «Малага» получит миллион евро от «Реала», если мадридский клуб станет чемпионом Испании, сообщает Sport English.Маркос Льоренте: Уверен, Тео будет счастлив в «Реале»Полузащитник «Алавеса» Маркос Льоренте, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», прокомментировал возможный трансфер своего одноклубника Тео Эрнандеса в стан «сливочных».Роналду намекнул игроку «Сельты» на премиальные от «Барселоны» за победу над «Реалом»Как сообщает «Евро-Футбол» со ссылкой на Mundo Deportivo, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вступил в словесную перепалку с игроками «Сельты» в матче 21-го тура испанской примеры (4:1).«Ювентус» отказался от покупки Карраско из-за высоких требований «Атлетико»Тренерский штаб «Ювентуса» заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейра КарраскоАзар решил остаться в «Челси»Руководство «Челси» не теряет надежды удержать в рядах лондонского клуба полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.Облак станет главной целью «МЮ», если Де Хеа решится на переход в «Реал»Руководство «Манчестер Юнайтед» готовится к отъезду голкипера сборной Испании Давида Де Хеа в мадридский «Реал».
Бокс
Дядя и секундант Андре Диррелла избил венесуэльского боксера на ринге и скрылся от полиции (видео)
Бокс
Кроуфорд уверенно победил Диаса и защитил два пояса в суперлегком весе
Баскетбол
«Голден Стэйт» в третий раз кряду обыграл «Сан-Антонио» в серии финала Запада
Хоккей
«Нэшвилл» победил в Анахайме и вышел вперед в серии финала Западной конференции
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Луис Энрике
Луис Энрикевсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости