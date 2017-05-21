Андрей Назаров: Жизнь на поражении от Канады не заканчивается, не имеем права расклеиваться

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение сборной России от канадцев в полуфинале чемпионата мира.

- Мне понравился первый период и очень понравился второй. А вообще не хотел бы отнимать хлеб у наших многочисленных экспертов и ветеранов, в свое время завоевавших все золото мирового хоккея. Они тонко понимают хоккей и в прессе скрупулезно все оценивают, предоставляя нам, тренерам, массу пищи для размышлений. По приглашению моих друзей в Кельне в ложе «Ланксесс Арены» следили за полуфиналом вместе с моим агентом Юрием Леонидовичем Николаевым и Вячеславом Аркадьевичем Быковым.

Обменивались мнениями, вспоминали Кельн-2010 — нашу уверенную победу над Канадой и скомканный финал с Чехией. Честно скажу, зная канадский хоккейный характер, понимали, что все главные события состоятся в третьем периоде. К сожалению, не ошиблись.

Я верю в нашу команду и в наших хоккеистов. В Кельне у них сумасшедшая поддержка: вокруг — переполненные 18-тысячные трибуны, позади - многомиллионная Россия. Жизнь на этом полуфинале не заканчивается — надо продолжать работу. Не имеем права расклеиваться, - заявил Назаров.

Сегодня сборные России и Финляндии сразятся за бронзу мирового первенства-2017, а канадцы в финале сыграют со шведами.