Андрей Назаров: Жизнь на поражении от Канады не заканчивается, не имеем права расклеиваться
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение сборной России от канадцев в полуфинале чемпионата мира.
- Мне понравился первый период и очень понравился второй. А вообще не хотел бы отнимать хлеб у наших многочисленных экспертов и ветеранов, в свое время завоевавших все золото мирового хоккея. Они тонко понимают хоккей и в прессе скрупулезно все оценивают, предоставляя нам, тренерам, массу пищи для размышлений. По приглашению моих друзей в Кельне в ложе «Ланксесс Арены» следили за полуфиналом вместе с моим агентом Юрием Леонидовичем Николаевым и Вячеславом Аркадьевичем Быковым.
Обменивались мнениями, вспоминали Кельн-2010 — нашу уверенную победу над Канадой и скомканный финал с Чехией. Честно скажу, зная канадский хоккейный характер, понимали, что все главные события состоятся в третьем периоде. К сожалению, не ошиблись.
Я верю в нашу команду и в наших хоккеистов. В Кельне у них сумасшедшая поддержка: вокруг — переполненные 18-тысячные трибуны, позади - многомиллионная Россия. Жизнь на этом полуфинале не заканчивается — надо продолжать работу. Не имеем права расклеиваться, - заявил Назаров.
Сегодня сборные России и Финляндии сразятся за бронзу мирового первенства-2017, а канадцы в финале сыграют со шведами.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция