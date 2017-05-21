В чем главная причина поражения сборной России от Канады? (Опрос)

Сегодня сборная России по хоккею сразится за бронзу чемпионата мира-2017 с командой Финляндии.

Накануне подопечные Олега Знарка уступили канадцам в драматичном полуфинале.

После двух периодов россияне вели в счете с разницей в две шайбы, но не смогли удержать преимущество. Шайба Райана О'Райлли в концовке третьего периода оказалась решающей.



В чем главная причина неудачи российской команды в главном матче турнира? Предлагаем ответить на этот вопрос читателям «Советского спорта».

