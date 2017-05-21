В чем главная причина поражения сборной России от Канады? (Опрос)
Сегодня сборная России по хоккею сразится за бронзу чемпионата мира-2017 с командой Финляндии.
Накануне подопечные Олега Знарка уступили канадцам в драматичном полуфинале.
После двух периодов россияне вели в счете с разницей в две шайбы, но не смогли удержать преимущество. Шайба Райана О'Райлли в концовке третьего периода оказалась решающей.
В чем главная причина неудачи российской команды в главном матче турнира? Предлагаем ответить на этот вопрос читателям «Советского спорта».
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция