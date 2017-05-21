Нандо де Коло: Матч с «Реалом» ничего не значит, сезон Евролиги для ЦСКА закончен
Французский защитник ЦСКА Нандо де Коло не ощущает серьезной мотивации на сегодняшний матч с мадридским «Реалом» в рамках «Финала четырех» Евролиги.
- Для
меня попадание в первую пятерку Евролиги не значит много. Главный матч
мы проиграли в пятницу, теперь эмоции не могут быть максимальными. Когда
получал индивидуальную награду, я не мог делать вид, что рад, что будто
ничего не произошло.
Сезон Евролиги для нас закончился. Да, еще есть игра с «Реалом» в воскресенье, но для нас она ничего не значит, - заявил де Коло.
Напомним, в полуфинале Евролиги армейцы уступили «Олимпиакосу» и сегодня сыграют с «Реалом» за третье место.
В финале турнира греческий клуб сразится с турецким «Фенербахче».
Матч
Место и дата
21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция