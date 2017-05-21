Виталий Мутко: Не только мы - весь мир не знает, кто сыграет в хоккей на Олимпиаде
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил о том, что вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 по-прежнему находится в подвешенном состоянии.
- Не только мы не знаем — весь мир не знает, кто сыграет на Олимпиаде. К сожалению, НХЛ приняла, как мне кажется, неспортивное решение. Нет окончательного решения, все «в подвесе» находятся. Сегодня Фазель сказал, что дедлайн в июне.
Надо, чтобы сами хоккеисты определились, хотят они выступить на Олимпиаде или не хотят. У них есть профсоюз. Не должны только владельцы клубов, не должен только бизнес решать. Олимпийские игры раз в четыре года, для некоторых спортсменов это единственный шанс покорить самую высокую вершину.
Я думаю, что сегодня с прицелом российская команда собрана, много молодых ребят. Движение идёт с прицелом на Олимпийские игры, - заявил Мутко.
Напомним, в начале апреля НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не смогут принять участие в предстоящем олимпийском турнире в Пхенчхане.
Сегодня сборная России сыграет в матче за бронзовые медали чемпионата мира-2017 с финнами.
Матч
Место и дата
21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция