Виталий Мутко: Не только мы - весь мир не знает, кто сыграет в хоккей на Олимпиаде

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил о том, что вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 по-прежнему находится в подвешенном состоянии.

- Не только мы не знаем — весь мир не знает, кто сыграет на Олимпиаде. К сожалению, НХЛ приняла, как мне кажется, неспортивное решение. Нет окончательного решения, все «в подвесе» находятся. Сегодня Фазель сказал, что дедлайн в июне.

Надо, чтобы сами хоккеисты определились, хотят они выступить на Олимпиаде или не хотят. У них есть профсоюз. Не должны только владельцы клубов, не должен только бизнес решать. Олимпийские игры раз в четыре года, для некоторых спортсменов это единственный шанс покорить самую высокую вершину.

Я думаю, что сегодня с прицелом российская команда собрана, много молодых ребят. Движение идёт с прицелом на Олимпийские игры, - заявил Мутко.

Напомним, в начале апреля НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не смогут принять участие в предстоящем олимпийском турнире в Пхенчхане.

Сегодня сборная России сыграет в матче за бронзовые медали чемпионата мира-2017 с финнами.

Матч Россия - Финляндия Место и дата 21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция



