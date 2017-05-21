Влодарчик победил Гевора и стал обязательным претендентом для Мурата Гассиевым

Поляк Кшиштоф Влодарчик победил немецкого боксера Ноэля Гевора и стал обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым.

Поединок, состоявшийся в польском городе Познань, завершился победой Влодарчика разделенным решением судей. Два арбитра присудили победу польскому боксеру (116:112 и 115:114), а третий отдал предпочтение Гевору (115:113).

Напомним, ранее Кшиштоф владел чемпионским поясом WBC в «крузервейте», который он уступил российскому боксеру Григорию Дрозду.

Теперь Влодарчик стал обязательным претендентом по линии IBF и самым вероятным соперником Мурата Гассиева, который является действующим чемпионом мира по этой версии.

