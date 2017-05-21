Валттери Филппула: Сегодня мы дадим бой российской команде
Нападающий «Филадельфии» и сборной Финляндии Валттери Филппула поделился ожиданиями от матча с командой России за бронзовые медали чемпионата мира-2017.
- Мы серьезно настроимся на этот матч и дадим бой российской команде. Для нас важно выиграть бронзовые медали, все-таки это будет последний матч сезона. У россиян сильная сборная с хорошим подбором исполнителей. Наши стили игры отличаются, посмотрим, чей окажется лучше, - цитирует форварда агентство ТАСС.
Напомним, «бронзовый» матч Россия - Финляндия начнется сегодня в Кельне в 17:15 по московскому времени.
Матч
Место и дата
21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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