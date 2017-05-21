Юрий Семин: К приходу Луческу в российский чемпионат я отнесся положительно, это очень серьезный тренер

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин не считает обоснованной критику в адрес наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

- К приходу Луческу в российский чемпионат отнёсся положительно. Пришел очень серьёзный тренер, который в своей жизни много выиграл титулов и может находить молодые таланты.

Почему-то говорят, что виноват только тренер. Я считаю, что виноваты все. Не только наставник команды. Не получалось не только у Луческу. Поэтому всем нужно адекватно оценивать ситуацию. Не забывайте и такой момент: в «Шахтере» у румынского специалиста был Ахметов. Такие люди, как Суркис и Ахметов, на протяжении многих лет определяют развитие украинского футбола, - рассказал Семин.

Сегодня «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России.