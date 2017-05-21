Ули Хенесс: Только один титул «Баварии» в этом сезоне - погрешность и стечение обстоятельств

Президент «Баварии» Ули Хенесс подвел итоги сезона-2016/17 для своей команды.

- Я убежден в том, что то, что в этом году мы смогли завоевать только один титул, - это погрешность и стечение обстоятельств. С такой командой и с таким командным духом мы сможем очень многого достичь в будущем, - заявил Хенесс.

Напомним, в первый сезон под руководством Карло Анчелотти «Бавария» сумела выиграть только чемпионат Германии.

В субботу свои последние матчи в большом футболе провели капитан мюнхенцев Филипп Лам и полузащитник Хаби Алонсо.