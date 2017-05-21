Ули Хенесс: Только один титул «Баварии» в этом сезоне - погрешность и стечение обстоятельств
Президент «Баварии» Ули Хенесс подвел итоги сезона-2016/17 для своей команды.
- Я убежден в том, что то, что в этом году мы смогли завоевать только один титул, - это погрешность и стечение обстоятельств. С такой командой и с таким командным духом мы сможем очень многого достичь в будущем, - заявил Хенесс.
Напомним, в первый сезон под руководством Карло Анчелотти «Бавария» сумела выиграть только чемпионат Германии.
В субботу свои последние матчи в большом футболе провели капитан мюнхенцев Филипп Лам и полузащитник Хаби Алонсо.
Матч
Бавария - Фрайбург - 4:1 (1:0)
Голы
Роббен 4 (1:0). Видаль 74 (2:0). Петерсен 76 (2:1). Рибери 90 (3:1). Киммих 90 (4:1).
Состав
Бавария: Штарке, Лам (Рафинья, 87), Боатенг (Киммих, 11), Бернат, Алаба, Алонсо (Рибери, 82), Видаль, Роббен, Левандовски, Коман, Мюллер
Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Игньевски (Нильсен, 88), Хёфлер, Хаберер (Петерсен, 68), Франц (Шустер, 73), Грифо, Филипп, Нидерлехнер
Предупреждения:
Видаль, 53 - нет
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
20 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция