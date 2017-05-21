Владимир Пильгуй: «Локомотив» даст бой «Зениту», хотя в турнирном плане ему ничего не надо

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Пильгуй поделился ожиданиями от матча 30-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

- «Локомотив» даст бой «Зениту»?

- А почему не даст? Ну конечно, даст. И те, и другие будут стараться выиграть. Да, в турнирном плане «Локомотиву» уже ничего не надо, но он будет играть в полную силу: во-первых, «Зенит» всегда раздражитель для любой команды, на него никого настраивать не надо, а во-вторых, Юрий Павлович поблажек не дает. И не стоит забывать, что против лидеров, не считая последний матч с ЦСКА, «Локомотив» играет в этом сезоне весьма неплохо.

- Принципиально ли «Локомотиву» лишить «Зенит» места в Лиге чемпионов?

- Не думаю, что перед железнодорожниками будет стоять такая задача. Дело не в том, что они хотят кого-то чего-то лишить, а в том, что они просто будут биться за победу. Во-первых, за это могут полагаться премиальные, а во-вторых, как я уже сказал, матч против «Зенита» - это сам по себе большой стимул.