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Виталий Фридзон: Матч за третье место в Евролиге - скорее для болельщиков, чем для нас

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился мнением о предстоящем матче за третье место Евролиги с «Реалом».

- Это матч, скорее, для болельщиков, чем для нас. Люди все же приличные деньги заплатили, и что, получается, на один матч приехали? Нам же этот матч с турнирной точки зрения ничего не дает. Может, конечно, третье место денег больше клубу принесет, чем четвертое, но мне об этом ничего не известно.

Конечно, мы хотим выиграть. Это нужно сделать в том числе для того, чтобы быть на позитиве в преддверии важных матчей с краснодарским «Локомотивом» в Единой лиге ВТБ, - заявил Фридзон.

Напомним, в полуфинале Евролиги армейцы уступили «Олимпиакосу» и сегодня сыграют с «Реалом» за третье место.

В финале турнира греческий клуб сразится с турецким «Фенербахче».

Матч

Реал - ЦСКА

Место и дата

21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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