Кирилл Набабкин: На следующий сезон будем настраиваться с особой мотивацией

Полузащитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от встречи с «Анжи» в заключительном, 30-м туре РФПЛ.

Встреча начнется сегодня в 15:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

- Вполне возможно, исход борьбы за второе место решит последний, 30-й тур премьер-лиги-2016/17. Есть уверенность, что ПФК ЦСКА по силам добиться поставленной цели?

- Конечно. После поражения от «Спартака» Виктор Михайлович Гончаренко сразу сказал, что теперь задача - выиграть четыре игры из четырех. Я, если честно, даже особо не следил, с кем и как играет все эти туры «Зенит», какой у него календарь. В первую очередь нужно побеждать самим.



- В целом есть ощущение, что сезон мог сложиться удачнее?

- Да, ведь когда идешь с отрывом на первом месте, у тебя все в порядке, но если приходится догонять, всегда задумываешься, что где-то потерял очки, не выиграл в тех матчах, в которых нужно было побеждать. Так что с особой мотивацией будем настраиваться на следующий сезон - но только после того, как выполним задачу на этот.