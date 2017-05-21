Хосеп Гвардиола: Лам был самым умным игроком, с которым мне довелось работать
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры капитана «Баварии» Филиппа Лама.
- Филипп Лам был самым умным игроком, с которым мне когда-либо доводилось работать. Он всегда играет хорошо. Он – настоящий капитан и легенда. Он помогал мне понять, что такое мюнхенская «Бавария» не только на поле, но и за его пределами, - заявил Гвардиола.
Напомним, вчерашний матч против «Фрайбурга» стал для Лама последним в большом футболе. Ранее от отклонил предложение «Баварии» занять пост спортивного директора клуба.
Du brauchst dich nicht verneigen, @philipplahm!— FC Bayern München (@FCBayern) 21 мая 2017 г.
Wir müssen uns verneigen! 🙌 #DankePhilipp pic.twitter.com/wUvKKHX22o
Хосеп Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.
Матч
Бавария - Фрайбург - 4:1 (1:0)
Голы
Роббен 4 (1:0). Видаль 74 (2:0). Петерсен 76 (2:1). Рибери 90 (3:1). Киммих 90 (4:1).
Состав
Бавария: Штарке, Лам (Рафинья, 87), Боатенг (Киммих, 11), Бернат, Алаба, Алонсо (Рибери, 82), Видаль, Роббен, Левандовски, Коман, Мюллер
Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Игньевски (Нильсен, 88), Хёфлер, Хаберер (Петерсен, 68), Франц (Шустер, 73), Грифо, Филипп, Нидерлехнер
Предупреждения:
Видаль, 53 - нет
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
20 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция