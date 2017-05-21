Хосеп Гвардиола: Лам был самым умным игроком, с которым мне довелось работать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры капитана «Баварии» Филиппа Лама.

- Филипп Лам был самым умным игроком, с которым мне когда-либо доводилось работать. Он всегда играет хорошо. Он – настоящий капитан и легенда. Он помогал мне понять, что такое мюнхенская «Бавария» не только на поле, но и за его пределами, - заявил Гвардиола.

Напомним, вчерашний матч против «Фрайбурга» стал для Лама последним в большом футболе. Ранее от отклонил предложение «Баварии» занять пост спортивного директора клуба.

Хосеп Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.





