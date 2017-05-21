Сергей Веденеев: «Зенит» сам довел ситуацию, когда уже не все зависит от него

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев дал прогноз на матчи с участием питерцев и ЦСКА в заключительном, 30-м туре РФПЛ.

Веденеев считает, что ЦСКА обыграет «Анжи» (1:0), а «Зенит» с таким же счетом одолеет «Локомотив».

Напомним, красно-синие и сине-бело-голубые борются за вторую путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА сейчас 59 очков, у «Зенита» - 58.

- «Зенит» сам довел ситуацию, когда уже не все зависит от него. И гораздо раньше довел, чем пришло время играть с «Локомотивом». В своем прогнозе ориентируюсь на качество игры двух конкурентов в споре за место в Лиге чемпионов и их соперников. Да, шансы у «Зенита» стать вторым есть, но их не много.