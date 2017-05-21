Юрген Клопп: «Ливерпуль» на все 100% заслуживает выхода в Лигу чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен в том, что его команда заслужила право сыграть в Лиге чемпионов-2017/18.
- Мои игроки заслуживают этого на все 100%. Для нас это особенный сезон. Не так часто бывает, что необходимо набрать 76 очков, чтобы быть уверенным в попадании в Лигу Чемпионов.
Футболисты готовы справляться с различными ситуациями, готовы принимать разные решения по составу. Они всегда были сосредоточены, - заявил Клопп.
После 37 туров «Ливерпуль» с 73 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.
Матч
Место и дата
21 мая 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция
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