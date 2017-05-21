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Юрген Клопп: «Ливерпуль» на все 100% заслуживает выхода в Лигу чемпионов

Источник:  The GuardianКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен в том, что его команда заслужила право сыграть в Лиге чемпионов-2017/18.

- Мои игроки заслуживают этого на все 100%. Для нас это особенный сезон. Не так часто бывает, что необходимо набрать 76 очков, чтобы быть уверенным в попадании в Лигу Чемпионов.

Футболисты готовы справляться с различными ситуациями, готовы принимать разные решения по составу. Они всегда были сосредоточены, - заявил Клопп.

После 37 туров «Ливерпуль» с 73 очками занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Матч

Ливерпуль - Мидлсбро

Место и дата

21 мая 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция


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