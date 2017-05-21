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Хусти не забил пенальти, но его команда сыграла вничью и покинула зону вылета чемпионата Китая

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч 10-го тура чемпионата Китая между «Чанчунь Ятай» и «Тяньцзинь Тэда» закончился вничью со счетом 1:1.

У хозяев отличился Сунь Цзе. В составе «Тяньцзиня» забил Идейе Браун. Бывший полузащитник «Зенита» Саболч Хусти вышел в стартовом составе «Чанчуня» и отыграл весь матч. На 84-й минуте венгр не реализовал пенальти.

«Чанчунь Ятай» набрал 8 очков и вышел на 13-е место чемпионата Китая. «Тяньцзинь Тэда» с 10 очками идет на 11-м месте. Возглавляет таблицу с 25 баллами в активе «Гуанчжоу Эвергранд», который тренирует Луис Фелипе Сколари. На втором месте с 23 баллами идет команда Халка «Шанхай СИПГ».

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