Матч 10-го тура чемпионата Китая между «Чанчунь Ятай» и «Тяньцзинь Тэда» закончился вничью со счетом 1:1.

У хозяев отличился Сунь Цзе. В составе «Тяньцзиня» забил Идейе Браун. Бывший полузащитник «Зенита» Саболч Хусти вышел в стартовом составе «Чанчуня» и отыграл весь матч. На 84-й минуте венгр не реализовал пенальти.

«Чанчунь Ятай» набрал 8 очков и вышел на 13-е место чемпионата Китая. «Тяньцзинь Тэда» с 10 очками идет на 11-м месте. Возглавляет таблицу с 25 баллами в активе «Гуанчжоу Эвергранд», который тренирует Луис Фелипе Сколари. На втором месте с 23 баллами идет команда Халка «Шанхай СИПГ».

Халк: Буду рад уйти из «Шанхай СИПГ» до окончания контракта