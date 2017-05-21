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В Екатеринбурге открылся международный турнир по дзюдо «Большой шлем»

Источник:  Znak.comКомментарии

Во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга открылся международный турнир по дзюдо «Большой шлем».

В церемонии открытия принял участие врио свердловского губернатора Евгений Куйвашев. В приветственном слове он отметил, что по статусу «Большой шлем» уступает только чемпионату мира и Олимпийским играм. «Мы гордимся, что именно наш регион был выбран местом проведения престижных международных соревнований», - сказал он.

Свердловская федерация дзюдо объединяет более 5 тысяч спортсменов. Для тренировок и проведения соревнований в микрорайоне «Академический» планируется построить Дворец дзюдо, проект которого был одобрен градсоветом Екатеринбурга на этой неделе.

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