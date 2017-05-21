Димитрис Итудис: Матч с «Реалом» за третье место - дело чести для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с мадридским «Реалом» в «Финале четырех» Евролиги.

- Этот матч - дело чести для обеих команд, я полагаю. Касательно нашей команды определенно тяжело пережить поражение, но мы профессионалы и должны с этим справляться. Надо показывать характер, особенно в плей-офф Лиги ВТБ; мы знаем, с какими трудностями придется столкнуться, у нас хорошие соперники, отличные команды, которым придется противостоять.

Нужно смотреть в будущее, где нам предстоит матч за третье место, и его нужно постараться выиграть, - заявил Итудис.

Напомним, в полуфинале Евролиги армейцы уступили «Олимпиакосу» и сегодня сыграют с «Реалом» за третье место.

В финале турнира греческий клуб сразится с турецким «Фенербахче».