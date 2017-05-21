Джо Сакик: У Миронова отличные шансы закрепиться в «Колорадо»

Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик поделился мнением о перспективах в НХЛ российского защитника Андрея Миронова.

Напомним, ранее воспитанник московского «Динамо» подписал с «Колорадо» двухлетний контракт.

«Он отличный надежный защитник с хорошим первым пасом. Ему не везло с травмами в этом сезоне, но нужно смотреть вперед - надеюсь, он будет готов к игре за нас, - сказал Сакик. - У него отличные шансы закрепиться в команде. Он молод, хорош в защите, может сыграть жестко - у него есть все, чтобы остаться с нами».

В настоящее время Миронов в составе сборной России выступает на чемпионате мира. На турнире он провел пять матчей, в которых забил один гол.







