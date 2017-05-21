Александр Бубнов: «Спартак» должен обыгрывать «Арсенал» в любом состоянии
Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на встречу 30-го тура РФПЛ, в которой «Арсенал» примет «Спартак».
- Чемпион должен обыгрывать аутсайдера в любом состоянии, - считает Бубнов. - Ротированный состав красно-белых будет мотивирован, как и стартовый. «Арсеналу» нужнее, но «Спартак» класснее даже не в привычном стартовом сочетании. Прогноз: 0:1.
Игра начнется в 15:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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