Блатт может возглавить ЦСКА в случае отставки Итудиса

Дэвид Блатт является основным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА в случае отставки нынешнего наставника команды Димитриса Итудиса, сообщает портал Isport.co.il.

Отметим, что контракт Итудиса со столичным клубом рассчитан до 2019 года. У Блатта в свою очередь остается год по действующему соглашению с турецкой «Дарушшафакой».

Напомним, ранее Дэвид Блатт приводил сборную России к победе на Евробаскете-2007 и бронзовым медалям Олимпиады-2012 в Лондоне. После этого он тренировал команду НБА «Кливленд Кавальерс».

В полуфинале Евролиги-2016/17 московские армейцы уступили «Олимпиакосу» и сегодня сыграют с «Реалом» за третье место.

В финале турнира греческий клуб сразится с турецким «Фенербахче».



