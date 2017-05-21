Анна Сидорова: Выиграть на родной земле у такого соперника – это круто

Капитан, скип «Team Sidorova» Анна Сидорова подвела итоги международного турнира по керлингу CCT Arctic Cup, который прошел в городе Дудинка.

- Ну, конечно, мы рады! Какие еще могут быть эмоции, когда ты выиграл у очень сильного соперника на родной земле? Выиграть у действующей олимпийской чемпионки, вести в счете на протяжении почти всей игры – это очень круто!

Физически играть было тяжело. Почти у всех из нас были проблемы со сном, потому что разница во времени с Москвой составляет четыре часа и надо было ложиться спать раньше. Плюс, мы приехали не заранее, а всего за день до турнира. Не удалось акклиматизироваться как следует. Кроме того, здесь очень светлые ночи, к ним тоже надо было приспосабливаться, - сказала Сидорова.

Напомним, что команда Анны Сидоровой «Team Sidorova» в финале международного турнира CCT Arctic Cup, прошедшего в городе Дудинка на Таймыре, обыграла канадок «Team Jones» во главе со скипом Дженнифер Джонс со счетом 5:3.