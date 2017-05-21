«Оренбург» - «Ростов»: на матче ожидается аншлаг
В городских кассах стадиона «Газовик» практически не осталось билетов на матч 30-го тура РФПЛ, в котором местный «Оренбург» примеn «Ростов».
Скорее всего, на игре будет аншлаг. Что касается поддержки гостей, то на гостевом секторе ожидается около 25 болельщиков «Ростова».
Напомним, что матч «Оренбург» - «Ростов» начнется в 15:00.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция
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