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Арьен Роббен: С уходом Лама я словно теряю правую ногу

Источник:  FC UpdateКомментарии

Вингер «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал завершение карьеры капитана «Баварии» Филиппа Лама.

Я 8 лет играл с Филиппом на правом фланге «Баварии». Мы здорово чувствовали и понимали друг друга. У нас были особые взаимоотношения, всегда было приятно выходить на поле вместе с ним. Я словно теряю правую ногу после ухода Лама. Нам будет не хватать такого капитана. Горжусь, что столько времени играл вместе с ним, - заявил Роббен.

Напомним, вчерашний матч против «Фрайбурга» стал для Филиппа Лама последним в большом футболе. Ранее он отклонил предложение «Баварии» занять пост спортивного директора клуба. 

Матч

Бавария - Фрайбург - 4:1 (1:0)

Голы

Роббен 4 (1:0). Видаль 74 (2:0). Петерсен 76 (2:1). Рибери 90 (3:1). Киммих 90 (4:1).

Состав

Бавария: Штарке, Лам (Рафинья, 87), Боатенг (Киммих, 11), Бернат, Алаба, Алонсо (Рибери, 82), Видаль, Роббен, Левандовски, Коман, Мюллер

Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Игньевски (Нильсен, 88), Хёфлер, Хаберер (Петерсен, 68), Франц (Шустер, 73), Грифо, Филипп, Нидерлехнер

Предупреждения:

Видаль, 53 - нет

Судья:

Йохен Дреес (Германия)

Место и дата

20 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция



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