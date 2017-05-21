Арьен Роббен: С уходом Лама я словно теряю правую ногу

Вингер «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал завершение карьеры капитана «Баварии» Филиппа Лама.

Я 8 лет играл с Филиппом на правом фланге «Баварии». Мы здорово чувствовали и понимали друг друга. У нас были особые взаимоотношения, всегда было приятно выходить на поле вместе с ним. Я словно теряю правую ногу после ухода Лама. Нам будет не хватать такого капитана. Горжусь, что столько времени играл вместе с ним, - заявил Роббен.

Напомним, вчерашний матч против «Фрайбурга» стал для Филиппа Лама последним в большом футболе. Ранее он отклонил предложение «Баварии» занять пост спортивного директора клуба.







