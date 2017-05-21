Арьен Роббен: С уходом Лама я словно теряю правую ногу
Вингер «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал завершение карьеры капитана «Баварии» Филиппа Лама.
Я 8 лет играл с Филиппом на правом фланге «Баварии». Мы здорово чувствовали и понимали друг друга. У нас были особые взаимоотношения, всегда было приятно выходить на поле вместе с ним. Я словно теряю правую ногу после ухода Лама. Нам будет не хватать такого капитана. Горжусь, что столько времени играл вместе с ним, - заявил Роббен.
Напомним, вчерашний матч против «Фрайбурга» стал для Филиппа Лама последним в большом футболе. Ранее он отклонил предложение «Баварии» занять пост спортивного директора клуба.
Матч
Бавария - Фрайбург - 4:1 (1:0)
Голы
Роббен 4 (1:0). Видаль 74 (2:0). Петерсен 76 (2:1). Рибери 90 (3:1). Киммих 90 (4:1).
Состав
Бавария: Штарке, Лам (Рафинья, 87), Боатенг (Киммих, 11), Бернат, Алаба, Алонсо (Рибери, 82), Видаль, Роббен, Левандовски, Коман, Мюллер
Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кемпф, Игньевски (Нильсен, 88), Хёфлер, Хаберер (Петерсен, 68), Франц (Шустер, 73), Грифо, Филипп, Нидерлехнер
Предупреждения:
Видаль, 53 - нет
Судья:
Йохен Дреес (Германия)
Место и дата
20 мая 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция