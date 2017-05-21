Джо Сакик: Варламов набрал неплохую форму
Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов набрал неплохую форму после операции, рассказал генеральный менеджер клуба Джо Сакик.
Напомним, голкипер в конце января перенес операцию в паховой области и выбыл из строя до конца сезона.
«Операция у Варламова прошла хорошо. Он восстанавливается, уже набрал неплохую форму и находится в хорошем расположении духа. Хотим видеть его здоровым к началу сезона», - сказал Сакик.
Варламов играет за «Колорадо» с 2011 года.
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