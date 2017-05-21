Джо Сакик: Варламов набрал неплохую форму

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов набрал неплохую форму после операции, рассказал генеральный менеджер клуба Джо Сакик.

Напомним, голкипер в конце января перенес операцию в паховой области и выбыл из строя до конца сезона.

«Операция у Варламова прошла хорошо. Он восстанавливается, уже набрал неплохую форму и находится в хорошем расположении духа. Хотим видеть его здоровым к началу сезона», - сказал Сакик.

Варламов играет за «Колорадо» с 2011 года.







