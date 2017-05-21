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Дженнифер Джонс: В Дудинке нам очень понравилось

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан, скип «Team Jones» Дженнифер Джонс подвела итоги международного турнира по керлингу CCT Arctic Cup, который прошел в городе Дудинка.

- Мы поздравляем команду Сидоровой с победой, это был очень непростой поединок. Соперницы продемонстрировали отличную игру и по праву победили.

Нам очень понравилось в Дудинке! Турнир был великолепно организован, болельщики на трибунах просто потрясающие – очень добрые и гостеприимные люди. Мы с удовольствием приедем сюда еще раз, если нас пригласят.

Что касается качества льда, то он был сделан очень хорошо. Видно, что над этим работали хорошие специалисты. Нам хватило буквально пары тренировок для того, чтобы привыкнуть к нему.

Напомним, что команда Анны Сидоровой «Team Sidorova» в финале международного турнира CCT Arctic Cup, прошедшего в городе Дудинка на Таймыре, обыграла канадок «Team Jones» во главе со скипом Дженнифер Джонс со счетом 5:3.

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