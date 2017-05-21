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Жорди Бертомеу: Мы планируем увеличить количество участников Евролиги до 18 команд

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Евролиги Жорди Бертомеу подчеркнул, что нынешний формат турнира не является окончательным.

- Евролига не представляет страны, наша лига представляет качество. Иначе мы бы просто принимали в состав Евролиги чемпионов своих стран. Важны спортивные результаты, структура клуба, посещаемость матчей, очень многие аспекты.

В следующем сезоне может произойти так, что в Евролиге выступят пять испанских команд, но необходимо дождаться завершения чемпионата.

В этом году мы все учились. И организаторы, и тренеры команд. Мы уже знаем, где нам нужно провести работу над ошибками. Клубы решили оставить тот же календарь на следующий сезон. Несмотря на то, что иногда они проводили по два матча в неделю.

Расширение Евролиги в наших интересах. В ближайшее время мы хотим увеличить количество клубов до 18. Не в следующем сезоне, но в самое ближайшее время, - заявил Бертомеу.

Напомним, сезон Евролиги-2016/17 завершится сегодня в Стамбуле.

ЦСКА и мадридский «Реал» сыграют в матче за третье место, а титул разыграют турецкий «Фенербахче» и греческий «Олимпиакос».

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