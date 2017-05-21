ЦСКА презентовал игровую форму на сезон-2017/18 (фото)
ЦСКА представил комплект домашний формы на следующий сезон.
⚡️⚡️⚡️ #BreakingNews! Представляем форму на сезон-2017/18, в которой армейцы выйдут на #ЦСКААнжи! Приобрести можно уже сегодня на стадионе🔴🔵 pic.twitter.com/Y2PMLgUbtS— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 21 мая 2017 г.
Свежая форма уже разложена в раздевалке! #ЦСКААнжи pic.twitter.com/8Ps8znWyPf— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 21 мая 2017 г.
Сегодня красно-синие сыграют на своем поле с «Анжи» матч заключительного, 30-го тура чемпионата России.
В случае победы команды Виктора Гончаренко гарантирует себе участие в Лиге чемпионов-2017/18 и серебряные медали.
Матч
Голы
Игнашевич 17 (1:0). Витиньо 24 (2:0). Витиньо 38 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В., Натхо, Головин, Вернблум, Чалов, Витиньо
Анжи: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Батов, Гулиев, Хадарцев, Яковлев, Долгов
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция